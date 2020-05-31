Топ-71 самых дорогих хоккеистов КХЛ. Только один получает больше 100 миллионов рублей в год

Только один хоккеист получает больше 100 миллионов рублей в год.

«СЭ» в третий раз публикует список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Ранее мы это делали в феврале (сезон-2018/19) и октябре (сезон-2019/20) 2019 года. Сейчас, после введения потолка зарплат, информация о заработках хоккеистов в невиданных до последнего месяца масштабах стала появляться в разных СМИ и особенно в анонимных Telegram-каналах, представляющих интересы некоторых агентов и клубов. Уже известны полные платежки «Авангарда», «Трактора», «Салавата Юлаева» и СКА — очевидно, что к старту чемпионата практически любая зарплата хоккеиста КХЛ окажется в общем доступе.

Мы собрали топ-71 самых дорогих игроков лиги — всех, кто получит в сезоне-2020/21 (без учета бонусов) 50 или более миллионов рублей. Некоторые из этих данных публикуются впервые, о некоторых зарплатах раньше писали как мы, так и наши коллеги из «Чемпионата», «Бизнес-Онлайн» и Betting Insider.