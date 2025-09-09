Томпсон и Ураков провели первую драку в сезоне КХЛ-2025/26

Нападающий «Барыса» Тайс Томпсон и форвард «Амура» Кирилл Ураков провели первую драку в сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ.

Драка произошла в середине второго периода при счете 2:0 в пользу хабаровского клуба.