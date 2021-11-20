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Томи Лямся: «Вторая тройка выбывала из ритма и поэтому такой результат»

21:08
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:3).

«Тяжелая игра. Против вышла команда, которая действует сильно как в атаке, так и в линии обороны. Сегодня не получилось играть в свой хоккей, потому что неудачно действовали в единоборствах. Мы их проигрывали. Нападение было мягким в атаке, потому что мы набрали 10 минут штрафа. Это большая помощь сопернику. Вторая тройка выбывала из ритма и поэтому такой результат. Матч такого уровня поможет нам в будущем. Поздравляю «Динамо», думаю, они заслужили победу и эти два очка.

Большинство? Соперник хорошо сыграл в меньшинстве. Мы еще немного привыкали к канадской площадке. Но если ты хочешь обыграть такого соперника, как «Динамо», то нужно реализовывать большинство», — цитирует тренера сайт «Динамо».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/181219-aleksey_kudashov____soperniku_ne_dali_shansa__

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Иван Шитик все материалы автора
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