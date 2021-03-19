Томи Лямся: «У «Салавата» были хорошие возможности, мы показали, что можем играть с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги после поражения во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». (1:2 ОТ, 0-2).

— Сегодня был настоящий матч плей-офф, — считает Лямся. — У нас были хорошие шансы увезти сегодня победу, мы могли вполне выиграть, но не получилось. Радует, что хорошие возможности были и показали, что мы можем играть с таким соперником как «Ак Барс». Но упущенный результат напрягает. Мы чуть более агрессивно играли в атаке, но не смогли реализовать свои моменты — поэтому и не смогли победить.

— Почему вы выбрали 13-м нападающим сегодня Пименова, он же ни разу еще в плей-офф не играл? И связан ли первый пропущенный гол с ошибкой при выборе состава?

— Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Он провел неплохой матч сегодня, больше сказать нечего.

— Первое звено осталось без голов как сегодня, так и в первой игре. Планируете перестановки?

— Нам противостоит одна из сильнейших команд лиги, поэтому забивать непросто, но мы работаем на то, чтобы забивать. «Ак Барс» хорошо обороняется.

— Есть ли у первой пятерки проблемы с возвращением в свою зону и выходом в атаку? Им приходится много обороняться.

— Соперник тоже хочет находиться с шайбой, поэтому наши лидеры остаются без шайбы.

— В каком состоянии сейчас находится Жарков после повреждения?

— Я не знаю, после игры его до сих пор не видел.

(Рустам Имамов)