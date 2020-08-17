Томи Лямся: «С таким настроем мы должны хорошо начать сезон»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мнением о предстоящем Кубке чемпионов в Казани, и рассказал о приоритетных задачах на турнире.

— В первую очередь, мы хотим посмотреть на то, как наши молодые игроки смогут сыграть против таких сильных соперников. Конечно, мы будем проверять различные сочетания в звеньях. Это касается и пар защитников, и бригад большинства и меньшинства. Сейчас на тренировках мы много времени уделяем игре в неравных составах, поэтому очень интересно, как нам удастся их использовать.

— Как в целом проходит предсезонка? Можно ли назвать ее самой необычной?

— Очень многое поменялось из-за ситуации с коронавирусом. Мы тренируемся уже шесть недель в Уфе. Пока все проходит хорошо. Надеюсь, мы продолжим в том же духе — все здоровы и внутри команды царит отличная атмосфера. С таким настроем мы должны хорошо начать сезон.

— Можно ли назвать этот турнир самым статусным в КХЛ?

— Точно один из самых статусных в это межсезонье. Да, ты никогда не знаешь, какие будут составы у других команд, но если посмотреть список участников турнира — это топовые клубы в КХЛ, что говорит о высоком уровне Кубка. Очень важно попробовать свои силы в матчах против таких сильных соперников. Это бесценный опыт.