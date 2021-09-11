Томи Лямся: «Ключевое наше задание было: построить команду, которая способна побеждать»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:1).

— Сегодня хорошо начали первый период. Было видно, что заряжены на игру. Мне понравилось, как мы провели стартовый отрезок, и как действовали на протяжении всего матча. Во втором периоде продолжали создавать моменты. Считаю, что все четыре звена сегодня проделали хорошую работу, и за счет этого мы одержали такую убедительную победу, забили пять шайб. Метсола снова продемонстрировал свои лучшие качества, провел хороший матч. Самое важное, что у нас забивает не только первое звено. Сегодня хорошо работало сочетание Кадейкина, плюс в третьем звене забил Панин, это очень важный момент. Мне понравилось, как мы держали дисциплину, как дорожили шайбой.

— У «Салавата» лучший старт в истории КХЛ. Предполагали, что команда так стрельнет в начале регулярки?

— Честно, такого не ждали. Ключевое наше задание было: построить команду, которая способна побеждать. Сейчас надо продолжать в том же духе, так же усердно тренироваться, потому что прошло лишь пять игр.

— Когда вернутся на лед Картаев и Амиров?

— Амиров в течении двух следующих недель сможет повести свою первую игру, а Картаев выйдет уже на следующей неделе.

— Как отнеслись к удалению Хохрякова? С одной стороны, он заступился за партнера, с другой удалился...

— Думаю, что в этом моменте был запоздалый силовой прием, поэтому Петр Хохряков как опытный игрок, решил донести это до соперника. Если смотреть эпизод полностью, то чуть раньше все началось. Это был совершенно неоправданный силовой прием. Думаю, что Петр поступил правильно, потому что при таком счете сопернику не требовалось играть в грубый хоккей.

— В последнем меньшинстве использовали почти всех молодых игроков, но не выходил Мухамадуллин. Почему?

— В меньшинстве всегда есть риск получить повреждение. Он, естественно, может сыграть в неравных составах, но мы решили поберечь его, дать игровое время другим игрокам. Плюс у нас есть план, который мы используем.