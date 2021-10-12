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Томи Лямся: «Филип Ларсен переболел ковидом, поэтому ему требуется время для набора формы»

12 октября, 20:48
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

«В прошлом матче у нас совсем не получилось, сегодня мы показали, что можем выигрывать. Первый период провели неплохо, единственный минус — не смогли забить. Отмечу два плюса в нашей игре: отыгрались с 0:2 против очень сильного соперника, и наши молодые хоккеисты Мухамадуллин и Алалыкин забросили важные шайбы. Наконец-то отличились в большинстве. Проявили характер, но нам необходимо раньше забивать, открывать счет. Сейчас с реализацией есть проблемы. Сегодня парни оставили на льду все, что могли.

Мы отрабатываем буллиты на тренировках. Выбор тех, кто сегодня их исполнял — это мое решение.

Отмечу плохое качество льда, которое повлияло на результат матча. Сейчас наш оппонент играет сильнее, чем «Салават Юлаев».

Филип Ларсен переболел ковидом, недавно он вернулся в игру, поэтому ему требуется время для набора формы. Кому-то на восстановление требуется месяц, кому-то два. Сегодня он был близок к своей нормальной форме. К его игре сегодня вопросов нет», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/12/490975.html

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Иван Шитик все материалы автора
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