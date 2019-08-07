Томи Кархунен - об уходе из "Витязя": "Это был отвратительный трюк со стороны клуба"

Бывший вратарь "Витязя" Томи Кархунен признался, что был обижен на клуб, который расторг с ним контракт после получения финном травмы.

"Я выступал за "Куньлунь", но на второй год пришли новые тренеры с новыми методами, – рассказал Кархунен в интервью Iltalehti. – Команда показывала нестабильную игру, и к октябрю я сменил клуб.

На тренировке в "Витязе" я сломал палец и выбыл на четыре недели. Когда мне сняли гипс, то в клубе объявили, что расторгнут со мной контракт, потому что команда на попадает в плей-офф. Это был отвратительный трюк со стороны клуба, но такое случается время от времени".

В прошедшем сезоне Кархунен вновь выступал в КХЛ за "Куньлунь", но в 12 матчах пропускал в среднем 3,69 шайбы, отражая 88,3 процента бросков.