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Томаш Зогорна рассказал о победе над «Металлургом» и дубле брата

15:25
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Нападающий «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал победу в овертайме над «Металлургом» (2:1) и похвалил брата Гинека за дубль в данной встрече.

«У нас была четвертая игра домашней серии, и мы начали ее очень хорошо. Выполняли то, о чем разговаривали с тренером в раздевалке. У нас есть проблема, что во втором периоде мы играем не так плотно и жестко, совершаем ошибки. Поэтому и проиграли этот отрезок», — цитирует Зогорну официальный сайт лиги.

«Рад, что в овертайме добыли победу. Почему так активны в начале? Мы хотим показать сопернику наше желание выиграть, что мы здесь хозяева. Гинек — молодец, он понимает, что забрасывает не так много. Рад за брата, что сегодня он сделал дубль. Но самое главное, что победила команда», — заявил Зогорна.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

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