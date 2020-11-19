Томаш Зогорна рассказал о победе над «Металлургом» и дубле брата

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал победу в овертайме над «Металлургом» (2:1) и похвалил брата Гинека за дубль в данной встрече.

«У нас была четвертая игра домашней серии, и мы начали ее очень хорошо. Выполняли то, о чем разговаривали с тренером в раздевалке. У нас есть проблема, что во втором периоде мы играем не так плотно и жестко, совершаем ошибки. Поэтому и проиграли этот отрезок», — цитирует Зогорну официальный сайт лиги.

«Рад, что в овертайме добыли победу. Почему так активны в начале? Мы хотим показать сопернику наше желание выиграть, что мы здесь хозяева. Гинек — молодец, он понимает, что забрасывает не так много. Рад за брата, что сегодня он сделал дубль. Но самое главное, что победила команда», — заявил Зогорна.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).