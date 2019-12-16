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Томаш Филиппи: «Я рад вернуться в «Металлург». Это мой второй дом»

18:38

Чешский форвард Томаш Филиппи прокомментировал возвращение в КХЛ. Он подписал контракт с «Металлургом».

— Я очень рад, что снова возвращаюсь в Магнитогорск. Считаю этот город своим вторым домом. Надеюсь, я смогу помочь команде снова подняться на тот уровень, на котором она должны быть, — отметил Филиппи.

Напомним, нападающий выступал за «Металлург» более двух сезонов, после чего контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. В 2016 году Томаш Филиппи стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки». (Алена Гребенькова)

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