Нападающий «Металлурга» Томаш Филиппи оформил дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (5:4 Б).

— Да, это был трудный матч. У соперника есть ряд хороших, топовых игроков, и сегодня они сказали свое слово. Другого мы и не ожидали, в принципе. Здорово, что удалось победить, — приводит слова Филиппи официальный сайт КХЛ.

Мой дубль? Всегда хорошо, когда ты выиграл матч, да еще и забил дважды на глазах у своих болельщиков. Здесь потрясающая публика! Прекрасные эмоции.

Что скажу о партнерах? В первых матчах получалось далеко не все, но Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил — настоящие профи. Им просто нужно отдать шайбу, и они будут забивать. С ними не сложно играть.

Как «Магнитка»? Особенно ничего не изменилось, если честно. Было здорово здесь играть некоторое время назад, и я рад вернуться. Отличный рождественский подарок — для меня и для моей семьи. Родные пока в Чехии, Новый год буду встречать без них. Но в команде есть мои соотечественники, что-нибудь придумаем. Но праздновать особенно некогда — много работы.