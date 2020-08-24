Толванен перешел из «Нэшвилла» в «Йокерит»

Нападающий Эли Толванен продолжит карьеру в «Йокерите». «Нэшвилл» отдал форварда в аренду на сезон-2020/21. 21-летний форвард в сезоне-2018/19 принял участие в 4 матчах регулярного сезона НХЛ, в которых отметился голом и передачей. Прошедший сезон Толванен полностью провел в АХЛ в составе «Милуоки». На его счету 63 матча и 36 (21+15) очков.

Толванен уже выступал за «Йокерит» в сезоне-2017/18, набрав 36 (19+17) очков в 49 играх регулярного сезона КХЛ и 7 (6+1) очков в 11 встречах Кубка Гагарина.