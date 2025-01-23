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Сегодня, 22:15

Толчинскому до крови разбили лицо во время гола «Динамо» в пустые ворота СКА

Алина Савинова
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Нападающий СКА Сергей Толчинский получил повреждение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

Инцидент произошел в концовке игры во время пятого гола бело-голубых в пустые ворота питерцев. Толчинский в падении пытался дотянуться до шайбы, и ему случайно попал клюшкой по лицу партнер по команде Валентин Зыков. У 29-летнего хоккеиста пошла кровь, после чего его увели в раздевалку.

Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился победой «Динамо» со счетом 5:3.

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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