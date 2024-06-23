Толчинский: «Футбольный Питер выиграл титул, теперь хоккейному надо побеждать»

Нападающий СКА Сергей Толчинский в разговоре с «СЭ» высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» выиграл шесть раз подряд. Следим за ними. Безусловно, мы за них рады. Сами мотивируемся от этого, смотря игры. Просто тоже хочется победить. Футбольный Питер выиграл, теперь хоккейному тоже надо побеждать", — сказал Толчинский «СЭ».

В прошедшем сезоне 29-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 (3+1) очка в 10 играх плей-офф.