Толчинский: «Воины — пластались, как обычно, все блокировали, ловили на себя. Так и выиграли»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса». Омский клуб выбил казанцев из розыгрыша Кубка Гагарина (4-2).

«Отличные ощущения, какая-то нереальная атмосфера, вроде бы солдаут был на игре. Болельщики поддерживали команду, это придало нам энергии. Ребятам-защитникам надо отдать должное, в том году Шарипзянов, Береглазов и Емелин в плей-офф показали какой-то нереальный характер, сейчас то же самое. Воины — пластались, как обычно, все блокировали, ловили на себя. Так и выиграли.

У «Металлурга» поменялась команда по сравнению с прошлым сезоном. Думаю, мы готовы, весь сезон тренируем эту систему. Все будет хорошо, к этой серии подойдем с максимальной концентрацией и готовностью», — приводит слова Толчинского сайт КХЛ.