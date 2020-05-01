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Толчинский, скорее всего, перейдет в «Авангард»

16:05
Сергей Толчинский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Толчинский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Сергей Толчинский с большой долей вероятности перейдет в «Авангард».

Агент хоккеиста Шуми Бабаев рассказал, что форвард принял предложение о контракте одного из клубов КХЛ — ЦСКА, который владеет правами на хоккеиста, по словам Бабаева, не будет повторять это предложение.

По нашим данным, речь идет об «Авангарде». (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

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