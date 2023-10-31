Толчинский рассказал об атмосфере в СКА

Форвард СКА Сергей Толчинский рассказал об атмосфере в команде.

«В СКА традиционно очень широкая обойма высококлассных хоккеистов и ротация состава? Это просто поиск взаимопонимания между игроками. Как я уже сказал, ищем «химию». Тренеры смотрят разные сочетания. Дали мне поиграть с одними хоккеистами — не особо пошло, попробовали перестроить. Какое-то звено уже нашли, и оно долго играет в одном составе. Как это, например, происходит с Мишей Воробьевым, Володей Алистровым и Борна. Они давно играют, потому что у них хорошо получается. Смысл их разбивать? Тут, в принципе, ничего особенного нет — просто ищется «химия» и взаимопонимание между игроками. С приходом Серебрякова как бы произошел такой всплеск, потому что все знают, насколько это сильный вратарь. И уже были матчи, в которых он нас оставлял в игре, когда мы давали соперникам выходить «2 в 1». Никита нас тащил. Поэтому да, его приход стал для нас серьезным подспорьем. Но до этого у нас и молодой парень Артемий Плешков тоже тащил. Классно показывал себя. То есть с вратарями в СКА полный порядок», — приводит слова Толчинского ТАСС.

СКА набрал 28 очков в 24 матчах и занимает пятую строчку в Западной конференции. Лидирует — «Динамо» (35 очков).