Толчинский рассказал об атмосфере в СКА
Форвард СКА Сергей Толчинский рассказал об атмосфере в команде.
«В СКА традиционно очень широкая обойма высококлассных хоккеистов и ротация состава? Это просто поиск взаимопонимания между игроками. Как я уже сказал, ищем «химию». Тренеры смотрят разные сочетания. Дали мне поиграть с одними хоккеистами — не особо пошло, попробовали перестроить. Какое-то звено уже нашли, и оно долго играет в одном составе. Как это, например, происходит с Мишей Воробьевым, Володей Алистровым и Борна. Они давно играют, потому что у них хорошо получается. Смысл их разбивать? Тут, в принципе, ничего особенного нет — просто ищется «химия» и взаимопонимание между игроками. С приходом Серебрякова как бы произошел такой всплеск, потому что все знают, насколько это сильный вратарь. И уже были матчи, в которых он нас оставлял в игре, когда мы давали соперникам выходить «2 в 1». Никита нас тащил. Поэтому да, его приход стал для нас серьезным подспорьем. Но до этого у нас и молодой парень Артемий Плешков тоже тащил. Классно показывал себя. То есть с вратарями в СКА полный порядок», — приводит слова Толчинского ТАСС.
СКА набрал 28 очков в 24 матчах и занимает пятую строчку в Западной конференции. Лидирует — «Динамо» (35 очков).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|22
|6
|16
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|24
|17
|7
|35
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|23
|12
|11
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|31.10
|16:30
|
Авангард – Торпедо
|- : -
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|31.10
|17:00
|
Металлург Мг – Барыс
|- : -
|31.10
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|- : -
|31.10
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|31.10
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|31.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|31.10
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -