Толчинский — просто зверь! Чудо-буллит игрока «Авангарда»
16:39
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский исполнил эффектный буллит в послематчевой серии товарищеского матча с московским «Динамо». Омичи уступили в основное время 3:4, а в серии буллитов оказались сильнее — 2:1.
Толчинский совершил победный бросок. Игрок сблизился с вратарем, прокинул шайбу себе между ног и поразил ворота Георгия Кузнецова броском со спины.
Сергей Толчинский просто зверь. pic.twitter.com/uUK8O7mxIL— КХЛ (@khl) August 12, 2020
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