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Толчинский — просто зверь! Чудо-буллит игрока «Авангарда»

16:39

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский исполнил эффектный буллит в послематчевой серии товарищеского матча с московским «Динамо». Омичи уступили в основное время 3:4, а в серии буллитов оказались сильнее — 2:1.

Толчинский совершил победный бросок. Игрок сблизился с вратарем, прокинул шайбу себе между ног и поразил ворота Георгия Кузнецова броском со спины.

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