Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский исполнил эффектный буллит в послематчевой серии товарищеского матча с московским «Динамо». Омичи уступили в основное время 3:4, а в серии буллитов оказались сильнее — 2:1.

Толчинский совершил победный бросок. Игрок сблизился с вратарем, прокинул шайбу себе между ног и поразил ворота Георгия Кузнецова броском со спины.