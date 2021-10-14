Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

«Здорово сыграли! Думаю, это была одна из лучших наших игр. Не знаю, сколько бросили в третьем периоде, но после второго было около сорока бросков по воротам. Это говорит о том, что мы наконец больше играли с шайбой в чужой зоне, чем в своей, и это радует. Надо от этого дальше отталкиваться и прогрессировать.

Мой ассистентский хет-трик? Я там ничего толком не сделал — у Найта вчера был его день, у меня все вторые пасы, поэтому Корбэну спасибо надо сказать, вот и все», — цитирует Толчинского пресс-служба клуба.

Четыре очка в составе победителей набрал Корбан Найт (1+3), три — Сергей Толчинский (0+3). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Никита Михайлис.