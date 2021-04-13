Толчинский: «Как-то обычно всегда есть преимущество своей площадки»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал поражение от «Ак Барса» в шестом матче финала Восточной конференции (0:2, 3-3).

— Игра идет до ошибки. Может, немного где-то не повезло, небольшая ошибка — они забили первыми. По этой серии уже понятно, что тяжеловато отыгрываться. Но ничего, дальше готовимся, счет 3-3, седьмая игра, — приводит слова игрока сайт «Ястребов».

— Сегодня «Авангард» входил в чужую зону в основном за счет вбросов, чего раньше не наблюдалось. Почему так получилось?

— Они впятером встают на синюю линию, как там? Терять на синей линии не хочется, поэтому тут по-другому не зайти.

— В концовке встречи был эпизод, когда тебе попали клюшкой в лицо. Ты что-то пытался выяснить у арбитра? Ты думал, что это соперник нарушил правила?

— Там игрок в своей площади ворот накрывает шайбу рукой, по-моему, так нельзя делать. Просто берет, накрывает шайбу рукой — удаления нет.

— Боб Хартли сказал, что не может вспомнить такую серию, когда гости выигрывали со счетом 6-0. Ты что-то подобное можешь вспомнить в карьере своей или вообще со стороны? Чтобы исключительно побеждали гости.

— Нет, наверное, такого не было, не могу припомнить. Как-то обычно всегда есть преимущество своей площадки, но почему-то в этой серии у нас не получилось зацепиться дома.