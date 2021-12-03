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Толчинский: «Игра в Дубае — это опыт. Никогда не думал, что здесь возможно играть в хоккей»

21:19
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Нападающий ХК «Авангард» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча KHL World Games против «Авангарда» (3:1).

— Жалко, что проиграли, не использовали свои моменты. Было несколько невынужденных потерь в своей зоне, «Ак Барс» наказал нас за ошибки. Игра была быстрая, нелегкая.

— Чем еще запомнится этот матч?

— Игра в Дубае — это опыт. Никогда бы не подумал, что здесь возможно играть в хоккей, это запомнится, конечно. Нелегко играть все равно.

— Вы говорили, что есть специфика в таких матчах, как в НХЛ в Калифорнии: непривычная погода, условия.

— На самом деле да, похоже на Сочи. Тяжеловато сидеть в номере, хочется полежать под солнцем. Знакомые ребята из «Флориды» говорят то же самое, что в гости к ним команды приезжают «никакие». Есть специфика. Но это тоже интересно.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43854/

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Анна Горшкова все материалы автора
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