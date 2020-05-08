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Толчинский и Шарипзянов стали игроками «Авангарда»

16:05
Сергей Толчинский. Фото ХК ЦСКА
Сергей Толчинский. Фото ХК ЦСКА
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«Авангард» заключил контракты с нападающим Сергеем Толчинским и защитником Дамиром Шарипзяновы.

Соглашение с 25-летним Толчинским рассчитано на два года. С 24-летним Шарипзяновым подписан контракт на три года.

Толчинский в сезоне-2019/20 провел за ЦСКА 43 матча и набрал 22 (14+8) очка при показателе полезности «+10».

Шарипзянов выступал за «Нефтехимик» и в 64 играх сезона 2019/20 набрал 26 (5+21) очков при показателе полезности «+14».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38804/

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