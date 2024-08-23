Канадец Тодд — о переходе в «Салават»: «Я приехал сюда за победами. Это моя главная цель»
Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд, подписавший в межсезонье однолетний контракт с клубом, объяснил в интервью «СЭ», почему решил продолжить карьеру в КХЛ.
— Почему решили продолжить карьеру в КХЛ?
— Я открываю для себя новую лигу. Очень рад оказаться здесь и сыграть в сильном чемпионате. Я приехал сюда за победами. Это моя главная цель.
— Что раньше слышали о КХЛ?
— Не так много. Разве что видел, как русские ребята смотрели матчи, например, в поездках на автобусе. Я делал это вместе с ними. Но ничего особенного для себя не приметил.
— Что больше всего беспокоит легионеров, когда они переезжают играть в другую страну?
— В первую очередь всегда волнует вопрос быта: как мы обустроимся с женой, какой город, какая арена, какие условия созданы для тренировок на арене. В любом случае я общался с игроками, которые раньше выступали в КХЛ. Шакир и Джош помогли мне с информацией, поэтому переезд сложился легче, чем ожидалось.
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