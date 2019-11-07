Тобиас Виклунд: «Пытался делать все возможное в предыдущих командах, но мало что удавалось»

Шведский защитник Тобиас Виклунд провел первую тренировку в составе «Спартака», после чего поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

— Что вы чувствовали, когда узнали о предложении «Спартака»?

— Я был рад. Доволен, что буду играть здесь и покажу все, на что я способен, — приводит слова Виклунда официальный сайт красно-белых.

— Что вы знали о «Спартаке» до того, как перешли в клуб?

— Слышал, что это большой клуб в России, у «Спартака» богатая история, меня захватывает мысль о том, что я здесь.

— В прошлом сезоне вы ни разу не забили. У вас была другая роль по сравнению с предыдущими командами? И как быстро вы это исправите?

— Я пытался делать все возможное в предыдущих командах, но мало что удавалось. Думаю, скоро забью.

— Вы разговаривали с тренерами «Спартака» о вашей роли в коллективе?

— Пока не разговаривал, скоро обязательно пообщаюсь.

— Как ваша «физика» сейчас?

— Нормально себя чувствую, потому что я тренировался всё лето и осень. Я готов играть.

— Кого вы хорошо знаете из игроков «Спартака»? Патрика Херсли?

— Да, его знаю, потому что мы одного года рождения. Мы прошли детские хоккейные школы одновременно.

Виклунд выступает в КХЛ с сезона-2013/14, он играл за «Автомобилист», «Ладу», «Югру» и «Куньлунь».

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