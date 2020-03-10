Защитник «Спартака» Тобиас Виклунд после поражения от «Динамо» (1:4, 2:3 — в серии) считает, что на его команду не повлияет возможное проведение шестого матча серии без зрителей.

— Игра была равной, мы имели несколько возможностей забить в большинстве. К сожалению, не удалось сегодня победить. У нас был шанс сделать счет равным даже после 0:2. Что касается второго гола, то я не знаю, как мог в том эпизоде сыграть иначе.

— Для победы необходимо сдержать звено Шипачева. Как это сделать в следующих играх?

— Это очень мастеровитая тройка, лучшая в лиге. «Динамо» — хорошая команда, которая полностью выкладывается. Нам надо обращать внимание на это звено каждый раз, когда оно выходит на лед. Также как и на остальные тройки. Нам надо справиться с этим звеном в следующий раз и не дать ему отметиться в протоколе.

— На пустом стадионе когда-либо играли?

— Я не в курсе последних новостей. Раньше никогда не играл в таких условиях, поэтому для меня будет новый опыт. Для нас это не имеет значения. Мы выложимся на сто процентов, чтобы вернуться сюда на седьмой матч. Это наша цель на данный момент. (Михаил Зислис)