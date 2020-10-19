Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев после поражения от «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ (1:2) отметил, что команда не ощущает дополнительного давления от лидерства в таблице. Также он считает, что недонастроя не было.

— Ощущаем ли мы давление из-за того, что идем в лидерах? Нет, конечно, какое давление? Мы работаем для того, чтобы быть в лидерах, это наша задача, — цитирует пресс-служба КХЛ Голышева. — Что касается настроя... Все настраиваются друг на друга. То, что мы проиграли, не значит, что мы не настроились на «Северсталь». Мы готовились к матчу в обычном режиме, но, к сожалению, не сделали того, что нас просили. «Северсталь» сыграла правильнее и победила, я думаю, это заслуженно.