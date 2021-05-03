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Ткачев стал игроком «Трактора»

10:48
Владимир Ткачев. Фото ХК «Локомотив»
Владимир Ткачев. Фото ХК «Локомотив»
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«Трактор» объявил о заключении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Локомотив» и набрал 28 (10+18) очков в 53 встречах регулярного чемпионата. Также на его счету 8 (4+4) баллов в 11 играх плей-офф.

Ткачев начинал игровую карьеру в казанском «Ак Барсе». Всего в КХЛ на его счету 474 матча, в которых он набрал 224 (104+120) очка.

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