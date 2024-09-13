Ткачев — самый дорогой хоккеист КХЛ, Буше и Яшкин — в топ-3, Гусев и Радулов — в топ-30, Кузнецов делит 66-е место
«СЭ» составил рейтинг зарплат хоккеистов FONBET чемпионата КХЛ.
Как и в прошлом сезоне, лидер — нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, чей заработок в межсезонье возрос с 101 до 120 миллионов рублей за сезон.
Также в тройку вошел еще один форвард омского клуба — Рид Буше (95) и представитель «Ак Барса» Дмитрий Яшкин (90).
Отметим, что Никита Гусев и Александр Радулов попали в топ-30 самых дорогих игроков КХЛ (по 70 миллионов), а вот новичок СКА Евгений Кузнецов занял только 66-е место (50). В рейтинге не учитываются его потенциальные бонусы (900 миллионов в случае выполнения всех условий), также отметим, что с сезона-2025/26 его оклад возрастет до 92 миллионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Амур
|4
|2
|2
|4
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|4
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|5
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
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|13.09
|17:00
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Барыс – Динамо Мн
|- : -
|13.09
|19:30
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Витязь – Лада
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