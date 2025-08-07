Ткачев рассказал об общении с Разиным и о его предсезонке

Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, пришедший в клуб из Магнитогорска после расторжения «Авангардом» его пятилетнего контракта, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает предсезонные сборы главного тренера «Металлурга» Андрея Разина тяжелыми.

— Андрей Разин рассказал, как общался с вами на «Матче года». Уже тогда были серьезные мысли, что продолжите карьеру в «Металлурге»?

— Это было неформальное общение. Мы просто начали разговаривать, спросили, как дела. Не более того.

— Удивились, когда тренер другой команды пытался разговорить вас на серьезные темы?

— Не то чтобы тренер пытался меня разговорить. Все переросло из общения. Это был «Матч года»: все общались друг с другом, получали удовольствие. Мы спонтанно пришли к такому диалогу, хорошо пообщались. На тот момент еще не думал, что с «Авангардом» может получиться такая ситуация. А когда все произошло, «Металлург» вышел на меня.

— Предсезонка с Андреем Разиным — самая необычная и тяжелая за карьеру?

— Она не такая тяжелая. Просто кого-то пугают баллоны. Я отношусь к ним нормально, боязни нет. Где-то надо потерпеть: это предсезонка, рабочий процесс. Потерпеть, потом уже будет легче.

— Друзья подкалывали из-за баллонов?

— Были, конечно, подколы. Не буду выдавать этих людей. Я был ко всему готов. Знал, что прошел хорошую предсезонку. Чувствую свой организм и спокойно пройду сборы.