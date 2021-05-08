Ткачев рассказал о своем решении подписать контракт с «Трактором»

Нападающий Владимир Ткачев рассказал о своем решении перейти в «Трактор».

«Кроме «Трактора» меня хотели видеть еще два клуба. Были варианты с «Металлургом» и «Автомобилистом», но принял решение подписать контракт с Челябинском. Были ли разговоры с руководством и главным тренером по поводу игрового времени в верхних звеньях? Мы говорили на эту тему, но это пока не более, чем разговоры. Все равно надо делом доказывать, что достоин игрового времени и попадания в первые звенья. Только хорошей игрой можно этого добиться. Почему «Локомотив» не стал предлагать мне контракт? Надо спрашивать у клуба. Я всегда готов рассмотреть предложение и, если оно мне подойдет, подписать контракт. Тут все просто — если ты нужен, то нужен, нет — так нет», — приводят «Известия» слова Ткачева.

В минувшем сезоне Ткачев выступал за «Локомотив». На его счету 28 (10+18) очков в 53 матчах регулярного чемпионата и 8 (4+4) очков в 11 играх плей-офф.