Ткачев рассказал, как забросил две шайбы в ворота «Спартака»

Нападающий СКА Владимир Ткачев забросил две шайбы и принес команде победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХД (2:0). По его словам, после первого периода его коллектив сбавил обороты из-за счета.

— В эпизоде с первой шайбой в большинстве удачно бросил, а со вторым голом мне Марчело хорошо подсунул шайбу — надо было лишь попасть по пустым воротам, — цитируют «Известия» Ткачева. — После первого периода чуть сбавили, было много удалений, в результате чего много сил тратили на меньшинство. А те, кто не играл в меньшинстве, пересиживали на скамейке. Поэтому немного сбавили темп и стали играть проще. Но хорошо, что в итоге удержали этот счет и спокойно довели дело до победы.