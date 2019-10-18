Ткачев рассказал, что помогло ему стать одним из лучших бомбардиров КХЛ

Лучший бомбардир СКА, нападающий Владимир Ткачев дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что система игры армейской команды помогает ему стать более результативным.

— В «Салавате» ваша игра не была настолько заметной и результативной. Что изменилось?

— На самом деле, я сам не знаю, почему я не играл так в Уфе. Как я уже сказал, в СКА умеют готовить хоккеистов: у команды интересная система игры, а Алексей Николаевич Кудашов — хороший тренер. Возможно, именно эти факторы повлияли на результат. Плюс мне самому хотелось доказать, что могу играть намного лучше. Я изначально приехал в СКА с таким настроем — отступать было некуда.

— Без проблем вписались в команду?

— Да. Здесь все ребята меня поддерживали, помогали. Очень комфортно себя чувствую. У меня со всеми хорошие отношения. Для меня очень важно делать результат и помогать команде выигрывать. (Алена Гребенькова)

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