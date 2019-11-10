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Ткачев пропустит еще не менее двух недель из-за травмы

14:18
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Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев пропустит еще минимум две недели из-за травмы, сообщают «РИА Новости».

Форвард получил повреждение на 52-й минуте встречи против «Металлурга» (0:1 Б): Ткачев столкнулся с нападающим соперника Егором Коробкиным, покинул площадку на носилках и на машине «скорой помощи» уехал в больницу. Позднее он был выписан из больницы. Обследование не выявило у него серьезных проблем со здоровьем.

В текущем сезоне хоккеист провел 19 матчей и набрал 11 (4+7) очков

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191110/1560774547.html

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