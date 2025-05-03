Хоккей
3 мая, 02:03

Ткачев — о победе над «Динамо»: «Счет в серии не отображает того, что происходит на площадке»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Динамо» (3:2 ОТ2).

«Всю игру «Трактор» догонял, но хорошо, что в овертайме забили первыми. Счет в серии не отображает того, что происходит на площадке. Цена ошибки высока, все играют очень ответственно, слаженно. Очень радует, насколько мы правильно с точки зрения эмоций подходим к играм. Все делают одно дело и понимают свою роль на площадке. Если у тебя есть хороший момент — рано или поздно она окажется в воротах. Главное не переставать созидать. Где-то мы транжирили свои моменты. Чересчур много пытаемся создать, отдаем лишний пас. Не хотим форсировать события, в раздевалке спокойная атмосфера. Нужно подойти к следующему матчу как к самому важному в серии», — приводит слова Ткачева официальный сайт КХЛ.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.

Владимир Ткачев (ХК Сибирь)
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гру о победе над «Динамо»: «Отличная игра. Нужно просто выиграть еще один матч»

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

