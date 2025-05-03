Ткачев — о победе над «Динамо»: «Счет в серии не отображает того, что происходит на площадке»

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Динамо» (3:2 ОТ2).

«Всю игру «Трактор» догонял, но хорошо, что в овертайме забили первыми. Счет в серии не отображает того, что происходит на площадке. Цена ошибки высока, все играют очень ответственно, слаженно. Очень радует, насколько мы правильно с точки зрения эмоций подходим к играм. Все делают одно дело и понимают свою роль на площадке. Если у тебя есть хороший момент — рано или поздно она окажется в воротах. Главное не переставать созидать. Где-то мы транжирили свои моменты. Чересчур много пытаемся создать, отдаем лишний пас. Не хотим форсировать события, в раздевалке спокойная атмосфера. Нужно подойти к следующему матчу как к самому важному в серии», — приводит слова Ткачева официальный сайт КХЛ.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.