Ткачев — о победе над «Динамо»: «Счет в серии не отображает того, что происходит на площадке»
Форвард «Трактора» Владимир Ткачев подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Динамо» (3:2 ОТ2).
«Всю игру «Трактор» догонял, но хорошо, что в овертайме забили первыми. Счет в серии не отображает того, что происходит на площадке. Цена ошибки высока, все играют очень ответственно, слаженно. Очень радует, насколько мы правильно с точки зрения эмоций подходим к играм. Все делают одно дело и понимают свою роль на площадке. Если у тебя есть хороший момент — рано или поздно она окажется в воротах. Главное не переставать созидать. Где-то мы транжирили свои моменты. Чересчур много пытаемся создать, отдаем лишний пас. Не хотим форсировать события, в раздевалке спокойная атмосфера. Нужно подойти к следующему матчу как к самому важному в серии», — приводит слова Ткачева официальный сайт КХЛ.
«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -