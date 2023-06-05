Ткачев об интервью Шарипзянова: «Спрошу у Дамира при случае, что там произошло»

Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» не стал подробно комментировать публичные высказывания капитана омичей Дамира Шарипзянова после вброса СМИ неверной информации о переговорах Владимира с «Авангардом» и его больших финансовых запросов.

— Потом вообще случился скандал. Не с вами, а с Арсением Грицюком и интервью Дамира Шарипизянова.

— Спрошу у Дамира при случае, что там произошло. Но с моей стороны комментариев не будет. Переговоры агента и хоккеиста с клубом — это их дело. Мне вообще все равно, кто сколько получает. Даже на уровне шуток я ничего говорить не буду.

— Если с НХЛ по каким-то причинам не получится, то где вы продолжите карьеру?

— Я бы хотел остаться в Омске. Это мой родной город, меня все устраивает. Вообще бы не стал ничего менять. Если вы помните, то год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год. Поездка в систему «Лос-Анджелеса» не дала ответы на вопросы по поводу моего уровня, и хотелось попробовать снова.