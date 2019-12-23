КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ткачев перешел в «Локомотив», в «Ак Барс» отправились Аверин и Санников

15:25
Владимир Ткачев. Фото ХК «Ак Барс»
Владимир Ткачев. Фото ХК «Ак Барс»

«Локомотив» и «Ак Барс» совершили обмен, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

В результате обмена в «Локомотив» перешел нападающий Владимир Ткачев, в «Ак Барс» отправились защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников.

В текущем сезоне 26-летний Ткачев провел 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков.

23-летний Аверин в 15 матчах сезона забросил одну шайбу, 29-летний Санников набрал 9 (4+5) очков в 29 встречах.

Дополнительная информация

https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=IZMENENIJa-V-SOSTAVE-LOKOMOTIVA-7096

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир