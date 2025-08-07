Ткачев отреагировал на свое сравнение с Мозякиным

Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, пришедший в клуб из Магнитогорска после расторжения «Авангардом» его пятилетнего контракта, в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о Сергее Мозякине, оказавшемся в схожей ситуации в 2012 году после перехода из мытищинского «Атланта».

— Сразу после объявления контракта с «Металлургом» вас сравнивали с Сергеем Мозякиным, который в похожей ситуации переходил в клуб из «Атланта». Это приятно?

— Конечно, это приятно, но я понимаю, что до Сергея еще нужно тянуться и тянуться. Буду все для этого делать, полностью отдаваться и показывать свой лучший хоккей.

По информации «СЭ», 29-летний Ткачев заработает более 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту с «Магниткой».