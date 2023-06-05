Звезда КХЛ Ткачев — о вбросе в СМИ фейк-новости про его финансовые запросы: «Чтобы болельщики нас офигевшими считали»
Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не вел никаких переговоров с омским клубом о продлении контракта и тем более о его финансовых условиях.
— Больше удивляет, что вы так легко отказываетесь от больших денег, которые вам готовы платить в КХЛ.
— Мне всего 27 лет. Чувствую, что еще могу расти. Деньги? Да, хорошо, когда они есть. Но я хочу развиваться как профессионал. Хочу закрепиться в сильнейшей лиге мира, и пока существует такая возможность, я буду пытаться. Почему-то всем кажется, что у меня не получилось в системе «Лос-Анджелеса». Но это не так. Да, я не сыграл в НХЛ полный сезон, но в каких-то моментах значительно добавил. И сейчас чувствую, что готов играть и на самом высоком уровне.
— А чем вы стали лучше?
— Да в той же борьбе у борта.
— Что за информация появилась после окончания сезона. Дескать, вы просите огромные деньги у «Авангарда». Называли даже сумму — 120 миллионов.
— Начнем с того, что ни я, ни мой агент не разговаривали с омским клубом насчет финансовых условий. Я не понимаю, откуда в СМИ появились такие суммы. С нашей стороны никаких условий не выдвигалось.
— Почему?
— Да потому что я решил поехать в Северную Америку. И когда завершилась серия с «Авангардом», то я укрепился в этом мнении.
— «Авангард» вам предлагал подписать новый контракт во время прошлого сезона?
— Опять же, никакой конкретики, никаких цифр. Все было как-то мимоходом, типа, давай начнем переговоры. Я всегда отвечал, что к этому вопросу мы вернемся только после окончания сезона, так как хотелось сконцентрироваться на игре за «Авангард». Никогда не было моего согласия или отказа, не доходило до обсуждения вопросов. Я свою позицию четко говорил в момент, когда у меня спрашивали, а такое было три-четыре раза.
— Откуда же сумма в СМИ?
— Не знаю, чтобы болельщики нас офигевшими считали. Мол, вот просят огромные деньги. Еще раз повторю: мы с «Авангардом» не выходили на тот уровень переговоров, когда обсуждаются условия.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3