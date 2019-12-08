Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после поражения от «Авангарда» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Об этом сообщает официальный сайт казанцев.

— Сегодня нужно отдать должное «Авангарду», они хорошо сегодня действовали — мы должны были так играть, — приводит слова Ткачева пресс-служба «Ак Барса». — Конечно, поражение неприятное, причем, проиграли борьбу, чего не должны были делать. Тут надо работать, в таких матчах важно играть до конца. Сегодня, к сожалению, не получилось, игра не сложилась абсолютно у всех, наверное.

Вроде бы неплохо действовали в большинстве в последние две игры до «Авангарда», забивали в нужные моменты. Но сегодня соперник очень активно сыграл, мы немного не были к этому готовы, нужно подходить к этому более ответственно. Это проблема, но она решается — нужно исправлять большинство как можно скорее.

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