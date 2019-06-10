Ткачев может выиграть "Ак Барс Гаррос". Фото

"Ак Барс" отметил теннисный талант своего нападающего Владимира Ткачева. Клуб разместил в Твиттере его фото с теннисной ракеткой.

– Рафаэль Надаль выиграл "Ролан Гаррос", а мы знаем, кто может выиграть "Ак Барс" Гаррос" – Владимир Ткачев c ракеткой в руках выглядит так же уверенно, как и с клюшкой, – говорится в сообщении клуба.

Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос», а мы знаем, кто может выиграть «Ак Барс» Гаррос» – Владимир Ткачёв c ракеткой в руках выглядит так же уверенно, как и с клюшкой! 🎾🏒 #айдаТкачёв pic.twitter.com/SrXaOO4h93 — ХК Ак Барс (@hcakbars) 10 июня 2019 г.