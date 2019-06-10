12:03 | Хоккей — КХЛ

Ткачев может выиграть "Ак Барс Гаррос". Фото

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"Ак Барс" отметил теннисный талант своего нападающего Владимира Ткачева. Клуб разместил в Твиттере его фото с теннисной ракеткой.

– Рафаэль Надаль выиграл "Ролан Гаррос", а мы знаем, кто может выиграть "Ак Барс" Гаррос" – Владимир Ткачев c ракеткой в руках выглядит так же уверенно, как и с клюшкой, – говорится в сообщении клуба.

 

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