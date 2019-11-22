Лучший бомбардир СКА Владимир Ткачев? может пропустить около двух недель из-за травмы, клуб внес хоккеиста в список травмированных до 9 декабря, информирует «РИА Новости».

Ткачев получил травму 15 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня» (3:2, ОТ) и не доиграл встречу.

В текущем сезоне форвард набрал 22 очка (7 голов и 15 передач) в 29 матчах.

Неделю назад СКА внес в список травмированных до 9 декабря форвардов Артема Швеца-Рогового и Наиля Якупова.