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Титов вошел в тренерский штаб Питерса в «Автомобилисте»

15:14
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Канадский специалист Билл Питерс возглавил «Автомобилист». В его тренерский штаб вошли Герман Титов, Перри Перн, Евгений Шалдыбин и Константин Власов, сообщается на официальном сайте клуба. Шалдыбин и Власов ранее работали в команде из Екатеринбурга.

Герман Титов работал с новокузнецким «Металлургом», «Спартаком», «Авангардом» и «Трактором». В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпиады-1998.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5864/

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