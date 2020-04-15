Титов вошел в тренерский штаб Питерса в «Автомобилисте»

Канадский специалист Билл Питерс возглавил «Автомобилист». В его тренерский штаб вошли Герман Титов, Перри Перн, Евгений Шалдыбин и Константин Власов, сообщается на официальном сайте клуба. Шалдыбин и Власов ранее работали в команде из Екатеринбурга.

Герман Титов работал с новокузнецким «Металлургом», «Спартаком», «Авангардом» и «Трактором». В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпиады-1998.