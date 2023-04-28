Титов станет помощником Браташа в «Ладе»

По информации «СЭ», Александр Титов войдет в штаб «Лады» в качестве ассистента главного тренера Олега Браташа.

В нынешнем сезоне специалист возглавлял «СКА-Неву», занял с ней 15-е место в регулярном чемпионате и уступил в первом раунде плей-офф новокузнецкому «Металлургу» (2-4).

13 апреля стало известно, что «Лада» включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.