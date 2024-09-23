Тирни заработает в минском «Динамо» 400 тысяч долларов

Минское «Динамо» подписано контракт до конца сезона с нападающим Крисом Тирни.

Как стало известно «СЭ», зарплата 30-летнего игрока составит около 400 тысяч долларов в год.

В сезоне-2023/24 Тирни выступал за «Нью-Джерси», в составе которого провел 52 матча, забросил 4 шайбы и сделал 8 результативных передач. Ранее форвард также играл за «Сан Хосе», «Оттаву», «Флориду» и «Монреаль». Всего на его счету в НХЛ 689 матчей и 260 (85+175) очков.

После шести игр минское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 8 очками.