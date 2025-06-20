Тирни покинул минское «Динамо»

Минское «Динамо» объявило об уходе канадского форварда Криса Тирни.

Хоккеист выступал за белорусскую команду с 2024 года. В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел 60 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков при коэффициенте полезности «+3». В плей-офф на его счету 11 игр и 8 (2+6) результативных баллов при показателе «+4».

Ранее стало известно, что Тирни продолжит карьеру в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта».