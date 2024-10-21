Хафизов — о мотивационной речи Щитова в раздевалке «Сочи»: «Меня немного задели какие-то слова»

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов рассказал, как на него повлияла мотивационная речь экс-капитана «леопардов» Никиты Щитова в раздевалке команды перед игрой FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем».

«Речь была достаточно колючая. Где-то кому-то, может, по самолюбию ударило. Все люди разные в команде. Меня немного задели какие-то слова даже. Но задели в положительном смысле — подстегнули! Ни в коем случае, никаких обид. Есть люди, кто, может, мимо ушей пропускает такие вещи, но перчинки дал», — цитирует Хафизова Legalbet.

Встреча команд прошла 10 октября и завершилась победой «Витязя» в овертайме — 3:2.

После поражения от подмосковной команды сочинцы проиграли «Локомотиву» (1:2) и победили «Куньлунь» (4:0) с ЦСКА (4:3 Б).