Тимур Билялов: «Стараюсь играть, не оглядываясь на прошлые достижения»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов признался, что не вспоминает о рекордной серии, которую выдал в нынешнем сезоне. Его «сухая» серия — 316 минут и 9 секунд — наиболее продолжительная во всей истории КХЛ.

— Это было не ожидание, а уверенность в своих силах и желание продолжать в том же духе. С каждой новой победой чувствую себя уверенней, появляется азарт, хочется побеждать снова и снова, — приводит слова Билялова официальный сайт КХЛ.

— Держать такую высокую планку трудно...

— Секрет — в моей команде, которая помогает во многих моментах, от этого и результат. У нас нет задачи выигрывать «всухую», главное — брать два очка в каждой игре, а с каким счетом она закончится, я не загадываю.

— Свыклись с мыслью, что вписали себя в историю КХЛ?

— Честно говоря, я уже забыл об этом. Много матчей прошло, и я стараюсь играть, не оглядываясь на прошлые достижения. Конечно, гордость есть, но я понимаю, что без команды я бы такого результата не добился.