Тимур Билялов: «Соперник просто наказал нас за ошибки»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов после поражения от ЦСКА (2:5) отметил, что команда неудачно начала матч, а соперник наказал казанцев за ошибки.

— У «Ак Барса» всегда тяжелые игры с ЦСКА, не удается победить их с прошлого года.

— Начало не задалось, потом забили гол во втором периоде, игра немножко поменялась. После того, как нам забили второй, все снова пошло не так. Будем разбирать, что остается делать? Соперник просто наказал нас за наши же ошибки.

— Вам пришлось сегодня выйти после замены вратаря. Как к этому отнеслись? Это влияет как-то психологически?

— Это моя работа. Тяжело выходить холодным, но ты разминаешься и выходишь играть — другого выбора нет.

— Показалось, что пятый гол ЦСКА — без шансов для вратаря. Как считаете?

— Он похож чем-то на нижнекамский, только позиции немного разные. В прошлый раз сыграл так — не получилось, сегодня сыграть чуть по-другому — тоже не получилось. Значит, буду искать, как играть по-другому, такие шайбы должен ловить.

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