Тимур Билялов: «Лучше бы я пропустил 5 шайб, но «Ак Барс» выиграл»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал поражение в серии буллитов от магнитогорского «Металлурга» (0:1). Казанцы остались на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

— Это была игра до забитого гола, — цитирует Билялова официальный сайт «Металлурга». — Нам нельзя было пропускать. Где-то ребята помогали, где-то приходилось мне вступать в игру. Поэтому получилась такая игра: очень заряженная. Все бились, боролись, то мы прижимали, то нас прижимали. Видно то, что Магнитогорск набирает потихоньку обороты. Очень добавляет в игре, что сегодня они тоже показывали. Буллиты все решили, так сказать.

— «Ак Барс» в Магнитогорске проводил третий матч на выезде...

— Нам тяжелее было сегодня, у нас была четвертая игра через день. Это тоже сказалось, мы были немного не свежими.

— Но вы довольны своим результатом игры на «ноль» в Магнитогорске?

— Это всегда приятно. Но лучше бы я пропустил пять шайб, но моя команда при этом бы выиграла матч.

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