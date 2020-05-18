Тимур Билялов: «Формально рекорд принадлежит мне, но на деле его установила вся команда»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов был признан лучшим вратарем КХЛ по итогам сезона. В регулярном чемпионате он провел 32 матча, отражая 94,3 процента бросков и продемонстрировав коэффициент надежности 1,45. Также Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги по продолжительности серии без пропущенных шайб. Серия Билялова оборвалась на отметке 316 минут 9 секунд.

— Это не только моя награда — это награда всей команды, — цитирует Билялова официальный сайт КХЛ. — Мы вместе провели неплохой сезон, выиграли Восточную конференцию, установили рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Да, формально он принадлежит мне, но на деле его установила вся команда — ребята помогали, много бросков ловили на себя, много атак соперника разрушали еще на дальних подступах к нашим воротам. Были и неудачные матчи, которые только закаляют и помогают набраться опыта для будущих побед.

Жаль, что сезон закончился так рано, но все понимали, что здоровье людей всегда должно оставаться на первом месте. Уверен, что скоро ситуация нормализуется, и мы вновь вернемся на лёд, чтобы радовать болельщиков своей игрой и показывать красивый хоккей.